Осталось несколько часов и все закончится: что можно успеть сделать только 21 декабря — совет Василисы Володиной

До финала 21 декабря есть еще несколько часов, а значит, вы точно успеете сделать то, что можно только в этот день и больше никогда.

По словам известного астролога Василисы Володиной, 21 декабря идеален для тех, кто любит хвастаться, подчеркивать свою значимость и делать акцент на собственных достижениях. Если в другие дни заявления о своей важности чреваты возникновением недопониманий, то 21 декабря таких проблем не возникнет. Пользуйтесь!

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