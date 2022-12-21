Осталось несколько часов и все закончится: что можно успеть сделать только 21 декабря — совет Василисы Володиной

До финала 21 декабря есть еще несколько часов, а значит, вы точно успеете сделать то, что можно только в этот день и больше никогда.
По словам известного астролога Василисы Володиной, 21 декабря идеален для тех, кто любит хвастаться, подчеркивать свою значимость и делать акцент на собственных достижениях. Если в другие дни заявления о своей важности чреваты возникновением недопониманий, то 21 декабря таких проблем не возникнет. Пользуйтесь!
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«Если нужно продемонстрировать окружающим ваше величие, но не оттолкнуть их при этом, сегодняшний скрытый квадрат Солнца к Юпитеру поможет. Активно намекайте на свои заслуги, припоминайте свои благодеяния, выпячивайте достоинства. Как ни странно, это может восприниматься очень уместно и органично», — дала совет Василиса Володина в своем телеграм-канале.