«Денежный фонтан!»: какой знак зодиака получит много денег перед Новым годом

Астролог Мирелла Гасанова заявила, что Дев в ближайшее время ждут большие победы в финансовом плане. По ее словам, представителей этого созвездия ожидает почти чудо в деньгах.

«Представителей знака порадует возможность превратить то, что до сих пор было простым хобби, в предприятие, приносящее деньги. Внезапно они заработают большой капитал – почти денежный фонтан», - заявила она.

При этом главное – не перетрудиться, советует астролог. Везде надо знать норму, иначе это повредит здоровью.

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