«Скрытый квадрат Солнца к Юпитеру»: Василиса Володина сделала предзнаменование на важный день декабря – он уже наступил

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает расклад на каждый день года.
Судя по звездам, нынешняя среда, 21 декабря, идеальна для тех, кто любит хвастаться, привлекать внимание к своим персонам и говорить о своих заслугах.
Если в другие дни такое может не поощряться, то 21 декабря все отнесутся к вашему хвастовству спокойно. По крайней мере, это сулит расположение звезд на небе.
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«Если нужно продемонстрировать окружающим ваше величие, но не оттолкнуть их при этом, сегодняшний скрытый квадрат Солнца к Юпитеру поможет. Активно намекайте на свои заслуги, припоминайте свои благодеяния, выпячивайте достоинства. Как ни странно, это может восприниматься очень уместно и органично», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.