«Скрытый квадрат Солнца к Юпитеру»: Василиса Володина сделала предзнаменование на важный день декабря – он уже наступил

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает расклад на каждый день года.

Судя по звездам, нынешняя среда, 21 декабря, идеальна для тех, кто любит хвастаться, привлекать внимание к своим персонам и говорить о своих заслугах.

Если в другие дни такое может не поощряться, то 21 декабря все отнесутся к вашему хвастовству спокойно. По крайней мере, это сулит расположение звезд на небе.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».