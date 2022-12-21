Заставит рыдать! Тамара Глоба раскусила, каким будет безденежный 2023 год

И хотя ранее многим казалось, что прошедший 2021-й и текущий 2022-й стали испытанием на прочность. Это далеко не так. Тамара Глоба уверена, что пандемия только дала нам возможность оттянуть те события, которые сейчас происходят в мире, став своего рода передышкой. Но ее никто не оценил. И даже наоборот, та ситуация серьезно угнетала. Если говорит про год Водяного Кролика, как выразилась астролог, самое главное, чтобы тот хрупкий мир, который есть в 2022 году, не дал трещину и не все не рухнуло.

Помимо существующих проблем в мировом понимании добавятся еще и природные катаклизмы - землетрясения и наводнения.

Сложная ситуация будет и с финансами. Многие почувствуют это на себе. Уравновесить жизнь народа получится только деньгами богатых. Именно им придется делиться своими ресурсами, чтобы вытянуть всех их трясины безденежья.

«В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом», — добавила астролог.

По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец»