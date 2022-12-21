Точный расклад по годам рождения: Володина назвала тех, кто рискует потерять деньги в 2023 году

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала краткий финансовый прогноз на 2023 год, назвав тех, кто рискует спустить свои сбережения или столкнуться с материальными трудностями. Так, астролог привела полный список, указав годы рождения тех, кому стоит быть максимально острожными там, где возможны траты. Главное для них — это бережливость.

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С пустым расточительством, встрясками и откатами в деньгах могут столкнуться люди таких годов рождения: 1950, 1955–56, 1958–59, 1962, 1970, 1974, 1979, 1982, 1985–86, 1991, 1994, 1997–98, 2003.

Это те, у кого в течение года Уран может делать напряженные аспекты к Юпитеру. Им обязательно захочется тратить больше, чем у них есть.

Еще одна категория — это те, кто в год Водяного Кролика должны более прагматично планировать свои траты. К ним относятся люди с годом рождения: 1953–54, 1956–57, 1960, 1965–66, 1968–69, 1972, 1977–78, 1980, 1983–1984, 1989, 1992, 1995.

Они могут ошибаться сами, или их будут обманывать партнеры, они рискуют стать жертвами воровства, а на работе — нерегулярных выплат со стороны работодателя.