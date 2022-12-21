В декабре Раков накроет лавиной денег: кто именно приведет вас к богатству – Глоба

Раки наверняка уже ощутили позитивное влияние декабря, этот месяц станет для них на редкость удачливым. Причем касаться это будет практически всех сфер.

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Представители зодиакальной системы наладят отношения с близкими, насладятся общением с друзьями, укрепят свои позиции на работе и станут богаче.

Астролог Тамара Глоба заметила, что путь к благосостоянию скорее всего Ракам укажут люди из их близкого окружения. Поэтому если вы услышите советы от них, куда двигаться дальше, не игнорируйте их, возможно, это денежная дорога для вас. Ведь ее предначертали вам звезды.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.