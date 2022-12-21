Зажгите свечу прямо сейчас: астрологи сказали, как истребить нечисть из дома и головы — в декабре

22 декабря случится новолуние, которое может изменить нашу жизнь к лучшему. Чтобы настроить свое бытие на позитивный лад, необходимо избавиться от всей скверны, что есть на физическом и духовном уровне у нас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Астролог Юлия Урусэль рассказала о ритуале, который поможет это сделать. До новолуния необходимо дома зажечь свечу и проговорить на огонь, от чего скверного вы хотите избавиться.

Далее убрать свой дом, хорошо самим вымыться (лучше в бане). Ну и очистить свои мысли, свою душу. Простить людей, забыть обиды и неприятности, стать добрее к людям и себе самому.

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».