Зло будет идти от работы: Овен натворит дел в январе — близкие ужаснутся

В январе человечество встретит тройную ретроградность. Марс, Уран и Меркурий будут портить нам жизнь, выстраивая наши судьбы не так, как нам хотелось бы.

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Сильно не повезет Овнам и их близким, которые ужаснутся поведению представителей данного знака.

Этот импульсивный зодиак будет ненавидеть весь мир. Но особенно агрессивно Овен проявит себя со своими близкими, которые будут ошеломлены.