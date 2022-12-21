Зло будет идти от работы: Овен натворит дел в январе — близкие ужаснутся

В январе человечество встретит тройную ретроградность. Марс, Уран и Меркурий будут портить нам жизнь, выстраивая наши судьбы не так, как нам хотелось бы.
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Сильно не повезет Овнам и их близким, которые ужаснутся поведению представителей данного знака.
Этот импульсивный зодиак будет ненавидеть весь мир. Но особенно агрессивно Овен проявит себя со своими близкими, которые будут ошеломлены.
Происходить будет зло от работы, где он будет чувствовать себя не на своем месте. Чтобы справиться с эмоциями Овну рекомендуют астрологи в январе немного отпустить переживания о работе и постараться взять свой гнев за узды.
Источник: santeplusmag.com.