Астрологи назвали сложнейший месяц для Дев: разочаруетесь в тех, кого любите

В январе человечество ждет целый букет ретроградности: ретроградный Марс, ретроградный Уран и ретроградный Меркурий.

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Ход планет негативно повлияет на жизнь Дев, которые обычно выдержанно ведут себя по отношению к окружающим.

Однако в первый месяц 2023 года они станут вести себя слишком эмоционально и натворят дел: поссорятся в хлам с людьми, которые близки им, которых они любят.