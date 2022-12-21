Астрологи назвали сложнейший месяц для Дев: разочаруетесь в тех, кого любите

Любимые разочаруют Дев.

Любимые разочаруют Дев. Фото: Global Look Press

Ретроградность испортит жизнь многих.

В январе человечество ждет целый букет ретроградности: ретроградный Марс, ретроградный Уран и ретроградный Меркурий.

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Ход планет негативно повлияет на жизнь Дев, которые обычно выдержанно ведут себя по отношению к окружающим.

Однако в первый месяц 2023 года они станут вести себя слишком эмоционально и натворят дел: поссорятся в хлам с людьми, которые близки им, которых они любят.

Девы будут разочарованы в своих друзьях и чувствовать, что поставлены в тупик. Астрологи рекомендуют Девам не корить себя и попробовать стать добрее именно к себе.

Источник: santeplusmag.com.

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