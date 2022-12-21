Астрологи назвали сложнейший месяц для Дев: разочаруетесь в тех, кого любите

В январе человечество ждет целый букет ретроградности: ретроградный Марс, ретроградный Уран и ретроградный Меркурий.
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Ход планет негативно повлияет на жизнь Дев, которые обычно выдержанно ведут себя по отношению к окружающим.
Однако в первый месяц 2023 года они станут вести себя слишком эмоционально и натворят дел: поссорятся в хлам с людьми, которые близки им, которых они любят.
Девы будут разочарованы в своих друзьях и чувствовать, что поставлены в тупик. Астрологи рекомендуют Девам не корить себя и попробовать стать добрее именно к себе.
Источник: santeplusmag.com.