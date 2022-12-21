Начальство накинет удавку на шею: Рыб ждет кошмар на работе — когда

В январе наш мозг будет чувствовать целый букет ретроградности планет. Это ретроградный Марс в Близнецах до 12 января, далее ретроградный Уран в Тельце до 22 января и ретроградный Меркурий в Козероге до 18 января.

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С этими астральными конфигурациями это время станет для некоторых знаков зодиака настоящей черной полосой. В этом смысле сильно не повезет Рыбам, неприятности у которых первым делом произойдут на работе.

Начальство своим поведением накинет удавку на шею Рыбам и будет заворачивать ее так, что дышать станет невозможно.