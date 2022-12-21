Начальство накинет удавку на шею: Рыб ждет кошмар на работе — когда

В январе наш мозг будет чувствовать целый букет ретроградности планет. Это ретроградный Марс в Близнецах до 12 января, далее ретроградный Уран в Тельце до 22 января и ретроградный Меркурий в Козероге до 18 января.
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С этими астральными конфигурациями это время станет для некоторых знаков зодиака настоящей черной полосой. В этом смысле сильно не повезет Рыбам, неприятности у которых первым делом произойдут на работе.
Начальство своим поведением накинет удавку на шею Рыбам и будет заворачивать ее так, что дышать станет невозможно.
Чтобы пережить этот период, Рыбы должны постараться не наворотить ошибок, лучше изолироваться от происходящего. Дабы вернуть себе беспечность, Рыбам необходимо окружить себя доброжелательными друзьями.
Источник: santeplusmag.com