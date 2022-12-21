Гороскоп для Львов: самые удачные месяцы в финансовых делах в 2023 году

Астролог Наталья Колосова дала прогноз для Львов на 2023 год. Рожденным под этим созвездием советуют не связываться с долгами и кредитами. В будущем это может принести денежные затруднения. А все имеющиеся задолженности, к примеру, перед банками, лучше всего будет вернуть. Им стоит максимально ответственно отнестись к тратам.

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Выгодными для представителей этого зодиакального круга будут инвестиции не только в классическом понимании. Так, вложения в свое продвижение, повышение квалификации тоже принесут пользу, окупят себя.

Согласно гороскопу на 2023 год, для Львов удачные месяцы в финансовых делах: апрель, май, сентябрь и октябрь.

По материалам kp.ru.