До апреля 2023-го тотальная экономия! Финансы Водолеев — заработок и траты

Астролог Алиса Голд назвала знак зодиака, который в год Водяного Кролика сумеет справиться со всеми трудностями, в том числе и финансовыми.

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Тем, кто захочет получить больше средств, придется много работать. Сам собой денежный дождь на Водолеев не обрушится.

А в первые три месяца 2023 года им вообще не стоит бездумно тратить деньги. Лучше экономить до апреля. Иначе есть шанс спустить все до копейки. Соблазнов будет много, но январь-февраль-март — не самое лучшее время тратить сбережения.

Только к лету ситуация улучшится. В октябре Водолеи могут рассчитывать на премии, повышение заплаты и даже на дополнительный доход. Вполне вероятны крупные покупки, например, автомобиля.

По материалам kp.ru.