Какому знаку зодиака надо взяться за здоровье в 2023 году

Астролог Алиса Голд назвала знак зодиака, которому в год Водяного Кролика нужно более бережно относиться к своему здоровью. Иначе в конце лета могут напомнить о себе хронические заболевания. О ком речь? И это Водолеи.

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Под удар попадает желудок. Эмоциональный фон будет повышен, поэтому важно следить и за ментальным здоровьем.