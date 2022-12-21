2023-й — полная трансформация! Какой знак зодиака ждут грандиозные перемены

Астролог Алиса Голд назвала знак зодиака, который в 2023 году может полностью переиграть судьбоносные события. О ком речь? И это Водолеи, если быть точнее — представительницы прекрасного пола.

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Для рожденных под этим созвездием год Водного Кролика станет периодом трансформации. Их ждут важные открытия. Кто-то раскрое свой потенциал, а другие составят грандиозные планы на будущее.

2023 год может стать для женщин-Водолеев годом переезда — есть вероятность, что они переедут в другой город или даже страну.