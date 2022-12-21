Заговор и новый вождь: люди остолбенели, услышав прогноз Глобы

Тамара Глоба удивила прогнозом на конец декабря 2022 года. Похоже, что нам с вами предстоит увидеть нечто действительно исторически важное. И произойдет это уже в ближайшие дни.

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Астролог предрекла на мировой политической арене вскрытие заговоров, подковерных интриг. Нечто потаенное вдруг вылезет наружу и удивит. Это не простые сплетни, это то, что отразится массово, на целых народах.

В конце месяца Юпитер, перешедший в Овна, принесет на общеполитический Олимп новых вождей. Это будут люди совершенно нового толка.