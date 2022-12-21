Деньги рекой! Самая перспективная сфера деятельности для Стрельцов в 2023 году

Астролог Катерина Дятлова назвала знак зодиака, который в год Кролика может упрочить свое финансовое положение. О ком речь? И это Стрельцы.

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Рожденным под этим созвездием пора стать более независимыми и самостоятельными путем развития собственного бизнеса, предпринимательства, инвестиций и даже спонсорства.

Как считает астролог, идей для полезных в плане заработка начинаний будет предостаточно. До конца зимы наиболее смекалистых ждет хорошая прибыль.