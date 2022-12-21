Деньги рекой! Самая перспективная сфера деятельности для Стрельцов в 2023 году

Астролог Катерина Дятлова назвала знак зодиака, который в год Кролика может упрочить свое финансовое положение. О ком речь? И это Стрельцы.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Рожденным под этим созвездием пора стать более независимыми и самостоятельными путем развития собственного бизнеса, предпринимательства, инвестиций и даже спонсорства.
Как считает астролог, идей для полезных в плане заработка начинаний будет предостаточно. До конца зимы наиболее смекалистых ждет хорошая прибыль.
Перспективные сферы деятельности для Стрельцом в этом году: инвестиции, IT, недвижимость, развлекательная индустрия, товары и услуги для тела, здоровья, питания, красоты, бизнес, связанный с одеждой и ее производством, а еще физический труд.
Тем, кто доволен своим местом работы, и тем, кто не готов искать что-то новое, стоит попросить зарплату повыше.
По материалам kp.ru.