Кармический период любви — конец лета! Чего ждать Тельцам от 2023 года — гороскоп

Астролог Ольга Мазур дала любовный гороскоп для Тельцов на год Кролика. Весна 2023-го станет лучшим периодом для отношений. Также для романтики подойдут февраль, октябрь и декабрь. Именно в эти месяцы Венера создаст для них гармонию в отношениях. А конец октября принесет новые знакомства и бурные романы. Так, в декабре из этого может выйти нечто стоящее.

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Кармическим периодом для любви станет конец лета – начало осени. С 23 августа по 4 сентября ретроградная Венера будет «пятиться» назад, устраивая Тельцам проверки и испытания. В это время как у мужчин, так и у женщин может возникнуть ностальгия по старым отношениям. Возможны неожиданные встречи с бывшими, попытки начать заново.

По материалам kp.ru