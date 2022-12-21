С 11 апреля по 6 мая — деньги уплывут! Кому надо экономить в год Кролика

Астролог Ольга Мазур дала финансовый гороскоп для Тельцов на год Водяного Кролика. Рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на достаток во втором полугодии. Им будет благоволить Юпитер.

Еще больше интересных новостей о в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, с 16 мая и до конца года эта планета будет «плавать» по их созвездию, давая новые возможности увеличить доход и принося удачу.

Некоторые проволочки у Тельцов возможны в периоды затмений Солнца и Луны. Речь идет о периоде с 11 апреля по 6 мая. Тут не помешает проявить бережливость.