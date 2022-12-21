Апрель, май, октябрь и ноябрь - опасно! Гороскоп здоровья Тельцов в год Кролика

Астролог Ольга Мазур поделилась гороскопом здоровья для Тельцов на 2023 год. Рожденным под этим созвездием до середины мая влияние Юпитера поможет укрепить силу духа. Те, кто «тащит груз» старых психологических проблем, смогут их сбросить.

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В тоже время Тельцам с хроническими заболеваниями нужно быть особенно внимательными к своему здоровью в течение всего года. Возможны обострения. Самые опасные периоды — с середины апреля до начала мая, а также с конца октября до середины ноября 2023-го.

Тем, у кого есть имеются сердечно-сосудистые заболевания стоит избегать стрессов с середины июня и до начала июля.

Также необходимо контролировать питание и придерживаться легких диет. Особенно во второй половине года. Иначе есть риск набрать лишний вес.

По материалам kp.ru