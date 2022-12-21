Астрологи выдали знак зодиака, которого скоро предаст любимый: уже в январе

Сердце Стрельцов разобьет его любимый человек в январе, утверждают астрологи. Представители знака будут ощущать в первый месяц нового года эмоциональные страдания и одиночество.

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Стрельцам будет казаться, что в отношениях с любимым наступил полный мрак, хотя совсем недавно отношения казались идеальными.

Чтобы пережить этот период, астрологи советуют написать свои проблемы на бумаге. Также им рекомендуют научиться справляться с гневом, поскольку эмоции часто мешают Стрельцам выстраивать коммуникации.

Источник: santeplusmag.com.