Велика возможность выйти замуж! Гороскоп для женщин-Тельцов на 2023 год

Астролог Ольга Мазур дала гороскоп для женщин-Тельцов, поделившись, чего стоит ждать от года Водяного Кролика.

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В 2023 году у представительниц этого зодиакального круга могут появиться перспективы профессионального роста. Их важно не упустить.

Месяцы, когда следует себя поберечь и сбавить обороты — февраль, июнь, июль и август.

С 17 марта по 10 апреля планета любви и управитель знака Венера будет в созвездии Тельца. Именно в это время привлекательность женщин-Тельцов и их популярность среди мужчин возрастет. Появятся новые поклонники.

Кроме того, те, кто пока еще не встретил свою вторую половинку в год Кролика могут обзавестись таковой. Также велика возможность выйти замуж.

По материалам kp.ru