Амурные дела и буйство страстей разорят! Какой знак зодиака лишится денег в 2023 году

Астролог Алиса Голд поделилась гороскопом для знаков зодиака на 2023 год, назвав тех, кто может лишиться своих накоплений из-за собственной расточительности. О ком речь? И это Овны.
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В первую очередь, рожденные под этим созвездием потеряют контроль над финансами из-за своих многочисленных амурных дел и буйства страстей.
Овнам в год Кролика стоит более щепетильно относиться к доходам и тратам. Они могут быть чрезмерными. Так и в долгах погрязнуть недолго.
«Растут риски денежных потерь, поэтому прежде, чем вкладывать деньги или подписывать контракты, необходимо семь раз все проверить, а затем еще разок перепроверить», - добавила астролог.
Также не стоит планировать на 2023 год крупные покупки, зато инвестиции будет весьма удачны. При условии, что любые вложения денег должны быть понятны и надежны.
По материалам kp.ru