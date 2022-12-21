Амурные дела и буйство страстей разорят! Какой знак зодиака лишится денег в 2023 году

В первую очередь, рожденные под этим созвездием потеряют контроль над финансами из-за своих многочисленных амурных дел и буйства страстей.

Овнам в год Кролика стоит более щепетильно относиться к доходам и тратам. Они могут быть чрезмерными. Так и в долгах погрязнуть недолго.

«Растут риски денежных потерь, поэтому прежде, чем вкладывать деньги или подписывать контракты, необходимо семь раз все проверить, а затем еще разок перепроверить», - добавила астролог.

Также не стоит планировать на 2023 год крупные покупки, зато инвестиции будет весьма удачны. При условии, что любые вложения денег должны быть понятны и надежны.

По материалам kp.ru