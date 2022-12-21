Выйти замуж, родить и уйти в семью! Гороскоп для женщин-Овнов на 2023 год

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Астролог уверена, что 2023 год станет весьма благоприятным периодом, чтобы оформить отношения с любимым человеком и обзавестись детьми. Женщинам-Овнам в 2023 году стоит сосредоточиться на семье, но при этом совершенно не обязательно сильно давить на свою половинку.

Что касается карьеры, многие могут пройти трансформацию, и у них возникнет мысль сменить профессиональную деятельность.

По материалам kp.ru