Выйти замуж, родить и уйти в семью! Гороскоп для женщин-Овнов на 2023 год

Гороскоп женщин-Овнов на 2023 год. Фото: Global Look Press

Многие могут кардинально поменять сферу деятельности.

Астролог Алиса Голд поделилась гороскопом для женщин-Овнов на 2023 год. Интуиция рожденных под этим созвездием будет отлично работать в год Кролика. Главное — прислушиваться к себе, и подсказка в любых спорных моментах всегда найдется.

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Астролог уверена, что 2023 год станет весьма благоприятным периодом, чтобы оформить отношения с любимым человеком и обзавестись детьми. Женщинам-Овнам в 2023 году стоит сосредоточиться на семье, но при этом совершенно не обязательно сильно давить на свою половинку. 

Что касается карьеры, многие могут пройти трансформацию, и у них возникнет мысль сменить профессиональную деятельность.

По материалам kp.ru

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