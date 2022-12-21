Травмы, хронические болезни! Гороскоп здоровья для Овнов на 2023 год - что беречь

Астролог Алиса Голд поделилась свежим гороскопом для Овнов на 2023 год. Особое внимание представители этого зодиакального круга должны уделить вопросам, которые связаны с их здоровьем.

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Астролог дала понять, что первая половина года для Овнов окажется неспокойной: их нервной системе предстоит держать удар. Поэтому лучше заранее проверьте свой организм.

Любителей экстремального спорта среди Овнов гороскоп на 2023 год предупреждает: весенний и летний периоды могут быть травмоопасны.

Во второй половине года о себе могут напомнить хронические заболевания. Однако в целом, символ год Кролик будет ориентировать их на здоровые привычки, спорт и поддержание тонуса.

По материалам kp.ru