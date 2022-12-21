Стали известны два знака зодиака, которые останутся без денег: январь не принесет счастья

Астрологи определили знаки зодиака, для которых год начнется не лучшим образом. Согласитесь, остаться без денег в наше время – не лучшая участь. Да к тому же им светят неприятности на личном фронте и на работе.

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Раков ждет предательство тех, кому они доверяют всей душой, кого любят и уважают. Появится денежный провал, его придется решать срочным образом.

Рыб подстерегает беда на работе из-за противостояния с конкурентами. Интриги изрядно пошатнут положение Раков. Вероятны потеря влияния, статуса и финансовая беда.

Источник: santeplusmag.com.