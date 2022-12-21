Девы, вам нужно уехать из дома! Вдали вас ждут деньги и интересная жизнь — Глоба

Тамара Глоба считает, что Девы уже в ближайшие дни могут достичь желаемых высот. Правда, для этого им нужно вырваться из личного круга комфорта и посмотреть на горизонты вдали от дома.

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В декабре планеты для Дев складываются так, что перемены кардинального характера практически неизбежны.

Девы вырвутся в некое путешествие, где обретут интересные знакомства. Они словно раскроют глаза на многие вещи и увидят новые перспективы.

Около двух месяцев Девы будут вливаться в новую для себя жизнь. У них получится это сделать легко и просто. Интеллектуальная деятельность и приятное общение полностью поглотят их.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы