Володина назвала точный день, когда успех сам напрашивается к людям: все поверят в ваше величие!

Астролог Василиса Володина дала прогноз на 21 декабря, порадовав его позитивными нотками. В этот день каждый из нас может достичь успеха, если проявит немного настойчивости и смелости.

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Нужно просто собрать волю в кулак и открыто сказать о своих достоинствах тем, кто может их оценить и продвинуть вас выше. Дерзайте!

«Если нужно продемонстрировать окружающим ваше величие, но не оттолкнуть их при этом, сегодняшний скрытый квадрат Солнца к Юпитеру поможет.

Активно намекайте на свои заслуги, припоминайте свои благодеяния, выпячивайте достоинства. Как ни странно, это может восприниматься очень уместно и органично», — посоветовала Василиса Володина.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина»