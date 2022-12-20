С 26 декабря! Астролог назвала благоприятные дни следующей недели

Астролог Евгения Ан заявила, что в следующий четверг будет ретроградный Меркурий — опасный период, в который не стоит планировать ничего важного.

Однако благоприятные дни все же наступят. В целом, по ее словам, неделя будет очень хороша.

«Четверг, пятница и первая половина субботы годятся для рутинных дел, ничего сверхъестественного планировать не стоит. Все остальные дни на этой неделе более чем благоприятны практически для чего угодно», — заявила она.

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