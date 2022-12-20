Отмойте эти четыре вещи и ваша жизнь заиграет по-новому: раскрыта тайна астрологов

Астролог Юлия Урусэль раскрыла секрет, который поможет каждому стать счастливее. Для того, чтобы жизнь очистить от всего плохого, ее нужно «отмыть» до наступления новолуния 22 декабря.

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Во-первых, очистить нужно дом, который несет в себе энергетику, и не всегда хорошую.

Во-вторых, очистите энергию. Для этого до новолуния необходимо зажечь свечу и поговорить над ней, от чего плохого вы хотите избавиться (нездоровье, кредиты, мысли).

В-третьих, хорошо помойте собственное тело. Отлично для этого подойдет баня, а если не получается в нее сходить, натритесь солью в душе или ванной, с ней уйдет негатив.

В-четвертых, очистите свое сознание. Для этого Урусэль посоветовала подробно описать на бумаге свои страхи и дурные мысли.

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».