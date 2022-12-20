Смотрите на огонь и проговаривайте: как приманить удачу в новолуние – секрет Урусэль

22 декабря наступает новолуние, его силой можно успешно воспользоваться, чтобы начать новую, лучшую жизнь во многих смыслах. По словам астролога и эксперта канала «Россия 1» Юлии Урусэль, при помощи простого ритуала вполне реально приобрести здоровье, финансовое благополучие и личное счастье.

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До начала новолуния необходимо зажечь свечу.

«Огонь в этот период имеет особенную силу – и очищает и оберегает от негатива. До момента новолуния мысленно обращайтесь к огню с просьбой избавиться от болезни, претензий, отношений, кредита и т.д.» - поведала астролог.

Урусэль подчеркнула, если в преддверии новолуния не отпустить все неприятности и обиды, то денег в следующем месяце не привалит.

Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».