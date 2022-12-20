Ретроградный Меркурий: астролог назвала самый опасный день следующей недели

Астролог Евгения Ан заявила, что четверг, 29 декабря, наш любимый Меркурий станет Ретроградным. А это означает проволочки, торможения, пробки на дорогах, проблемы с документацией и поломку техники.

«Поэтому на любые действия нужно закладывать дополнительное время, чтобы не было разочарований. Просто примите, что быстро не получится, и планируйте все исходя из этого», - заявила она.

Ан посоветовала не планировать в этот период важные дела. Лучше заниматься подготовкой к Новому году.

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