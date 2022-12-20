22 декабря случится новолуние: зажгите горящую свечу и сделайте уборку — для счастья

Астролог и эксперт телеканала «Россия 1» Юлия Урусэль напомнила своим поклонникам, что 22 декабря мир встретит новолуние. А перед этим войдет в новую энергетическую точку года — зимнее солнцестояние.
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Чтобы задать себе позитивную программу на счастье, здоровье и благосостояние, людям нужно правильно встретить приход новолуния. Для этого до него необходимо дома зажечь свечу, которая сыграет роль оберега, она очистит пространство и вас от негатива.
Можно обратиться к огню с мыслями о здоровье, избавлении от кредитов, болезненный отношений — всего, что мешает спокойно жить.
И далее нужно постараться очистить дом, а также мысли свои и жизнь от грязи во всех смыслах. Для начала сделайте дома уборку, а потом займитесь духовными делами.
Источник: Telegram-канал «Астролог Юлия Урусэль».