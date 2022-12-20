Разругаетесь в хлам, а потом будут деньги: Стрельцам Глоба пообещала интересное время

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

На работе представители знака зодиака проявят себя отлично, что поможет им в жизни.

Декабрь станет удачным месяцем для Стрельцов, однако в этот период им не удастся избежать ссор и конфликтов. Также они не смогут не думать о работе, карьерные дела будут полностью поглощать их время.

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Это явление будет временным, переживания и несостыковки во взглядах позже отойдут на задний план, и Стрельцы покажут свой талант, харизму и ум в полную силу. Их заметят и продвинут по служебной лестнице.

За карьерным ростом должны прийти и дополнительные средства, которые, конечно же, порадуют Стрельцов.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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