Голубой Тигр попрощается: астролог назвала самый главный день декабря

Астролог Елена Мун напомнила, что приближается день зимнего солнцестояния — 21 декабря. И в этот день в жизни людей, по ее словам, обычно происходят важные события.
«В этот день можно начинать попытки полностью изменить свою жизнь. Все невзгоды и неуместные образы нужно постараться оставить в прошлом», — заявила Мун «А теперь внимание».
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Астролог также отметила, что символ 2022 года — Голубой Тигр — начнет прощаться в этот день. И главное, загадать желание, оно сбудется в 2023-м.