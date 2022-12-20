Голубой Тигр попрощается: астролог назвала самый главный день декабря

Астролог Елена Мун напомнила, что приближается день зимнего солнцестояния — 21 декабря. И в этот день в жизни людей, по ее словам, обычно происходят важные события.

«В этот день можно начинать попытки полностью изменить свою жизнь. Все невзгоды и неуместные образы нужно постараться оставить в прошлом», — заявила Мун «А теперь внимание».