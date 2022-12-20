Пятое предсказание Глобы сбылось: осталось дождаться явления нового вождя

Декабрь выдался непростым как для всего мира, так и для россиян. Между тем практически все беды, которые мы наблюдали, астролог предрекла еще в начале месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Она точно описала пожары, которые массово произойдут в России, аномальные осадки в виде дождя и снега, аварии, связанные с энергетикой, катастрофы в пути.

Теперь же сбылось пятое предсказание астролога.

«Будут волновать вопросы, связанные со здоровьем, вопросы, связанные с опасностью инфекционных, вирусных заболеваний», — сказала про конец декабря Тамара Глоба.

И что мы видим в итоге? По данным Роспотребнадзора, в России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 34 регионах России. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России за неделю вырос на 15,8%. Вирусы гриппа стали доминирующими в структуре циркулирующих в стране респираторных вирусов. Самый распространенный — вирус свиного гриппа, который обнаружен уже в 86 регионах страны.

Осталось еще одно предсказание Тамары Глобы. На мировой арене должны появиться какие-то совершенно новые лидеры с новыми планами на развязку конфликта. Они примут быстрые решения, которые могут оказаться в итоге чересчур горячными.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.