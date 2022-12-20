Стрельцы прыгнут в реку денег: Глоба назвала главных счастливчиков месяца

Декабрь для Стрельцов – традиционно счастливый месяц. Не удивительно, что планеты благоволят им, ведь большинство представителей знака родились именно в этот месяц.

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«Для рожденных под знаком Стрельца декабрь — это время успеха», - порадовала своим прогнозом астролог Тамара Глоба.

Она предсказала в декабре Стрельцам карьерный рост и реку денег, а все потому, что представителей знака начнут везде замечать. Их мнение будет услышано, и оно неизменно будет казаться очень значимым и важным. Пользуйтесь этим, показывайте свои силы уже сейчас!