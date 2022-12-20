Два знака накроет водопад из денег! Глоба предсказала счастье фаворитам судьбы

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Далеко не всем повезет в декабре этого года.

Декабрь накроет финансовым ливнем Львов и Близнецов. И если вы еще не ощутили денег в своем кармане, просто подождите. Важно также не проглядеть знаки судьбы, которые она вам посылает.

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Близнецы, словно чувствуя запах денег, начнут в декабре проявлять упорство и активно действовать, двигаясь на пути к благосостоянию. Это и принесет им отличный гонорар.

Львы смогут взглянуть на бизнес по-новому и разглядеть в нем перспективы, которые приведут к отличному заработку.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы

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