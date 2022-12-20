Два знака накроет водопад из денег! Глоба предсказала счастье фаворитам судьбы

Близнецы, словно чувствуя запах денег, начнут в декабре проявлять упорство и активно действовать, двигаясь на пути к благосостоянию. Это и принесет им отличный гонорар.

Львы смогут взглянуть на бизнес по-новому и разглядеть в нем перспективы, которые приведут к отличному заработку.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы