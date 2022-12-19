Предвестники денег: в какой день недели сны пророчат богатство — даются подсказки

Покровитель четверга — Юпитер, эта планета в астрологии отвечает за деньги. Поэтому важно понять, что пророчит Вселенная, чтобы мы получили богатства.

«Считается, что именно Юпитер побуждает к карьерному росту и сопутствует в финансовых делах. Никаких намеков на романтику или неопределенность, только конкретные реалии», — заявила астролог Оксана Вахнюк.

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