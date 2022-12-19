В какой день недели снятся вещие сны

Наши предки искренне верили, что с четверга на пятницу снятся вещие сны. Эта традиция сохраняется и в настоящее время, только многие про это забыли.
Считается, что именно в этот период сны отличаются своей чувственностью и эмоциональностью. Поэтому если вы ляжете спать в хорошем настроении, то это поможет увидеть пророческое видение.
А если все же успокоиться вам не удалось и приснился плохой сон, то это скажет лишь о том, что вами скоро завладеет депрессия. Никакой смысловой нагрузки сон не принесет.
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