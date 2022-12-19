«Напряжение нарастает!»: какой знак зодиака ждет беда на этой неделе

Астролог Евгения Ан считает, что наступившая неделя будет сложной почти для всех знаков зодиака. Но у Весов, по ее словам, наступит неприятная полоса.
«Весам в любви не очень везет. Да и в отношениях с окружающими в принципе. Напряжение нарастает, того и гляди начнется какой-нибудь скандал», — заявила она.
По ее словам, в любом случае, не стоит делать из всего трагедию. Ан уверяет, что все — к лучшему.
«В работе у вас сейчас все отлично, на ней и сосредоточьтесь», — добавила она.
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