Под какими знаками зодиака чаще всего рождаются звезды

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова считает, что астрология кардинально влияет на судьбу человека. Например, на популярность.

По словам шаманки, звездами чаще всего становятся люди, рожденные под знаком Рака. На втором месте — Львы.

«Они крайне темпераментны и хотят вокруг себя много внимания, обгоняя конкурентов. Яркая представительница — Юлия Высоцкая», — заявила она.

Также большой шанс на успех у Овнов. По мнению Кажетты, эти люди являются очень сильными людьми и могут выдержать испытание славой.

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