Люди, сидите лучше дома! Раков может ждать горе — Глоба просит послушать ее

Астролог Тамара Глоба обратилась к Ракам, предупредив их о возможной беде, которая их подстерегает в этом месяце.

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Несчастье может случиться в конце декабря. И произойти оно может там, где собираются люди толпами. Лучше в данный период остерегаться массовых сборов, они сулят нечто плохое. Оставайтесь преимущественно дома или держитесь знакомых и близких людей.

Отметим, что в целом декабрь — хороший месяц для Раков. Им предначертаны деньги, которые помогут заработать друзья, ждут представителей знака веселые посиделки с приятелями, карьерный рост.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.