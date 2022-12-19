Праздник жизни и жажда развлечений: Володина назвала баловня судьбы 2023 года

Бывшая ведущая популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» Василиса Володина заявила, что Стрельцам очень повезет в 2023 году. Их ждет настоящий праздник жизни.
«Начинается 2023 год для вас с жажды развлечений: главная стрельцовская планета Юпитер бродит таким образом, что очень хочется какого-то праздника жизни», - заявила она.
И все это будет у Стрельца, по словам Володиной. Главное, равномерно распределить свои желания, чтобы в конечном итоге не навредить себе самому. И действовать от сердца.
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