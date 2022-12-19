Лавина богатства накроет с головой: откуда к Ракам прилетят деньги – Глоба раскрыла

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог считает, что Ракам нужно присмотреться к людям рядом.

В декабре Раки могут стать настоящими богачами, если правильно расшифруют знаки судьбы и не отвергнут помощь близких.

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Астролог Тамара Глоба рассказала, что для Раков этот месяц очень счастливым. Удачу им могут принести люди, которые находятся рядом. Они могут дать очень ценный совет, который в будущем принесет великолепную отдачу в виде денег и приятной комфортной жизни.

Так что не игнорируйте чужие изречения, даже если вам они на первый взгляд кажутся абсурдными. Вдумайтесь в каждое слово, быть может в них есть рациональное зерно.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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