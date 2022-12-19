Уже весной! Володина назвала знак зодиака, который в пух и прах разругается с родственниками

Известный астролог Василиса Володина заявила, что вечной 2023 года у Скорпионов будет шанс найти родственников, которые давно не давали о себе знать.

«Для тех, кого когда-то усыновили или потеряли, именно с весны 2023 года появляется надежда найти потерянных родственников, узнать глубже подлинную историю семьи или получить доступ к семейным владениям», — заявила она.