Уже весной! Володина назвала знак зодиака, который в пух и прах разругается с родственниками

Известный астролог Василиса Володина заявила, что вечной 2023 года у Скорпионов будет шанс найти родственников, которые давно не давали о себе знать.
«Для тех, кого когда-то усыновили или потеряли, именно с весны 2023 года появляется надежда найти потерянных родственников, узнать глубже подлинную историю семьи или получить доступ к семейным владениям», — заявила она.
При этом Володина предостерегла представителей созвездия, что отношения с родней изменятся.
«Найдите возможность приобрести свою собственную территорию, свою жилплощадь, квартиру, комнату, дом, чтобы не конфликтовать с самыми близкими людьми», — добавила астролог.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».