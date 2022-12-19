Кто придет решать наши беды: прогноз Глобы ввел в ступор и ужаснул

Тамара Глоба ошарашила своим прогнозом на декабрь. Многие беды, которые она предсказала, уже вовсю сбываются.
Астролог по расположению планет определила, что на нас с вами свалятся проблемы, связанные с огнем и водой (многочисленные пожары и снегопады с дождями в России), кроме того, предрекла беды на дорогах и в транспорте (тоже видим череду катастроф). И заметила, что вирусы и инфекции напомнят о себе, что мы тоже наблюдаем вокруг.
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Рассказала Глоба и про общественно-политическую обстановку. По словам астролога, к концу декабря она обострится.
Мировые беды придут решать некие новые лидеры, которые своими решительными действиями постараются урегулировать конфликты. Однако их действия окажутся слишком скоропалительными.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.