Кто придет решать наши беды: прогноз Глобы ввел в ступор и ужаснул

Тамара Глоба ошарашила своим прогнозом на декабрь. Многие беды, которые она предсказала, уже вовсю сбываются.

Астролог по расположению планет определила, что на нас с вами свалятся проблемы, связанные с огнем и водой (многочисленные пожары и снегопады с дождями в России), кроме того, предрекла беды на дорогах и в транспорте (тоже видим череду катастроф). И заметила, что вирусы и инфекции напомнят о себе, что мы тоже наблюдаем вокруг.