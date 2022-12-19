Рухнувшие оковы, изменения и шансы на свободу: знаки зодиака, которых ждут самые глобальные пертурбации в 2023-м —й прогноз Володиной

Конец года — это время для планов и прогнозов на будущий. Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале рассказала, каким будет 2023 год для представителей разных знаков зодиака.
Сразу трем Василиса Володина предсказала перемены в жизни, опираясь на звезды. Итак, по мнению Василисы Володиной, пертурбаций стоит ждать Ракам, Львам и Козерогам.
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Ракам 2023 год сулит, по мнению Василисы Володиной, шансы на свободу и финансовые споры. Львам — изменения в личной жизни. Козерогов ждут финансовые перспективы и разрушение оков.