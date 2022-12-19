Наступит перелом: астролог назвала день, который все изменит уже на этой неделе

Астролог Алена Григ сделала прогноз для каждого знака зодиака на наступившую рабочую неделю — с 19 по 23 декабря.

Алена Григ считает, что для Овнов начало рабочей недели будет ни шатким, ни валким. Перелом наступит уже со среды, и активность будет зашкаливать.

Наступившая неделя декабря у Тельцов удачна для работы над творческими проектами и нестандартными поручениями.

Близнецам стоит бросить все силы на доделывание дел перед Новым годом. Раки почувствуют упадок сил, попробуйте сделать только необходимый минимум, а остальное завершите позже.

Львы с головой погрузятся в рабочий процесс, а Девы смогут справиться с любыми задачами.

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