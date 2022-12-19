Наступит перелом: астролог назвала день, который все изменит уже на этой неделе

Астролог Алена Григ сделала прогноз для каждого знака зодиака на наступившую рабочую неделю — с 19 по 23 декабря.
Алена Григ считает, что для Овнов начало рабочей недели будет ни шатким, ни валким. Перелом наступит уже со среды, и активность будет зашкаливать.
Наступившая неделя декабря у Тельцов удачна для работы над творческими проектами и нестандартными поручениями.
Близнецам стоит бросить все силы на доделывание дел перед Новым годом. Раки почувствуют упадок сил, попробуйте сделать только необходимый минимум, а остальное завершите позже.
Львы с головой погрузятся в рабочий процесс, а Девы смогут справиться с любыми задачами.
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Весам астролог советует контролировать свои эмоции и не брать на себя слишком много. У Скорпионов неделя разделится на две части — спокойную и бурную. У Стрельцов продуктивной будет вторая половина недели.
Козерогам стоит сконцентрироваться и сделать настоящий трудовой рывок. Водолеям предстоит решать крайне сложную и запутанную задачу. Рыбам все важные дела лучше сделать в первой половине недели.
По материалам 7days.ru