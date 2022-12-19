Будет скандал, если не сделаете это! Глоба озадачила Рыб гороскопом на сегодня

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

В целом 19 декабря пройдет удачно для представителей знака.

Рыбам 19 декабря звезды сулят веселый денек, отличные компании, приятное времяпровождение с друзьями! Также это хорошее время для деловых встреч, рабочих переговоров и обсуждений.

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Вместе с тем Тамара Глоба предостерегла Рыб от ошибок, которые они могут натворить в понедельник.

Крайне важно 19 декабря не оставлять своих любимых без внимания, их это может сильно ранить, и вы напроситесь на скандал. Ссора обещает быть очень горячей, а ее последствия сокрушительными!

Источник: rsute.ru

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