Сделайте добро и благосостояние придет к вам! Особенный день наступил для Скорпионов – Глоба

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы.

Тамара Глоба рассказала, куда направить энергию Скорпионам 19 декабря.

Чтобы день 19 декабря принес Скорпионам добро и счастье, им стоит прислушаться к советам астролога Тамары Глобы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Она не рекомендовала Скорпионам в понедельник тешить себя надеждами на скорые результаты от действий, которые они осуществили. Вместо этого стоит заняться сбором информации, которая пригодится им в будущем.

Не забудьте про свою вторую половинку, она нуждается в вашем внимательном отношении.

И щедро делитесь добром в этот день с окружающими. Все, что вы сегодня в них вложите, вернется к вам с гораздо большей отдачей.

Источник: rsute.ru.

Читайте также