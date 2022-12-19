Сделайте добро и благосостояние придет к вам! Особенный день наступил для Скорпионов – Глоба

Она не рекомендовала Скорпионам в понедельник тешить себя надеждами на скорые результаты от действий, которые они осуществили. Вместо этого стоит заняться сбором информации, которая пригодится им в будущем.

Не забудьте про свою вторую половинку, она нуждается в вашем внимательном отношении.

И щедро делитесь добром в этот день с окружающими. Все, что вы сегодня в них вложите, вернется к вам с гораздо большей отдачей.

Источник: rsute.ru.